В Северной Корее открыт комплекс «боевых подвигов в зарубежной военной операции» – так в Пхеньяне называют участие военных КНДР в освобождении Курской области от вторжения ВСУ и НАТОвских наемников.

Комплекс включает экспозицию трофейных вооружений.

В церемонии принимали участие и руководители российского парламента, а также Минобороны РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в феврале в Пхеньяне состоялось открытии улицы Сэбёр, состоящей из домов, построенных для членов семей бойцов, павших во время участия в защите Курской области.