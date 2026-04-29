Северная Корея построила огромный комплекс, посвященный разгрому ВСУ под Курском

Михаил Рябов.  
29.04.2026 14:00
  Москва
В Северной Корее открыт комплекс «боевых подвигов в зарубежной военной операции» – так в Пхеньяне называют участие военных КНДР в освобождении Курской области от вторжения ВСУ и НАТОвских наемников.

Комплекс включает экспозицию трофейных вооружений.

В церемонии принимали участие и руководители российского парламента, а также Минобороны РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в феврале в Пхеньяне  состоялось открытии улицы Сэбёр, состоящей из домов, построенных для членов семей бойцов, павших во время участия в защите Курской области.

