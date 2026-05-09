Главная интрига сегодняшнего дня – соблюдение перемирия, о котором объявил президент США Дональд Трамп и с параметрами которого согласились и Москва, и Киев.

Судя по тому, что парад в столице РФ прошел без каких-либо инцидентов, киевский режим решил воздержаться от атак на Москву. Напомним, что ранее Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток удара по параду будет атакован центр украинской столицы.

А вот на местах ситуация неоднозначная.

«Пока в Москве парад, полк «Скала» уничтожает оккупантов», – открыто признается в нарушении перемирия на своей странице паблик 425-го полка, снискавшего печальную славу «мясного» штурмового подразделения.

Российский военкор Анатолий Радов, поддерживающий связь с бойцами на передовой, сообщает, что на ряде направлений бои продолжаются.

«Купянское направление. Перемирие? Нет, не слышали. Обе стороны работают как и раньше», – пишет военкор.

Он опубликовал скрин переписки с одним из бойцов, который сообщил, что на Добропольском направлении ВСУ работают из РПК и дронами.

Можно предположить, что в течение эти трех дней стороны воздержаться от дальнобойных ракетно-дроновых ударов, но на местах той или иной степени интенсивности столкновения продолжаться.

Тем более что еще не было ни одного перемирия, когда бы украинская сторона не удержалась бы от провокаций, на которые, разумеется, вынуждены отвечать русские.