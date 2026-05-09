Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет копить дальнобойные дроны, которые она не использует из-за перемирия в ближайшие дни, чтобы после ударить ими по российским предприятиям, в том числе, за Уралом.

Об этом в своем телеграм-канале заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (признан в РФ террористом), известный по позывному «Мадьяр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Дрон – не йогурт, срок годности неограничен», – написал Мадяр, высмеявший перемирие, которое, по его мнению, было объявлено благодаря договоренности между президентами США и России и согласия Украины.

Террорист издевательски продолжает:

«Собиратель земель уских, получив вчера от Украины де-факто современную версию грамоты на вассалитет с координатами трехдневного милосердия, в то же время с боем курантов в полночь и услугами адвоката дьявола. Ценой хладнопотного марша под расписку, пуки-пу поймал эффект Золушки, превратившись в 00:00 в гегемона на передержке. Эпическое унижение и символическое обнуление, доказывать собственную субъектность теперь придется с уровня ниже ватерлинии».

«Мадья» пообещал продолжить нанесение ударов по российским предприятиям в ближайшее время после окончания перемирия.