«Сидеть в присутствии секретарши»: Зеленский указал Буданову его место

Террорист Кирилл Буданов был поставлен перед выбором: увольнение с должности главы военной разведки или работа в офисе Зеленского без реальных полномочий.

Об этом в эфире канала «Прямой» рассказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буданову сказали: либо на мороз, либо в офис президента. Все его окружение рекомендовало ему не соглашаться и лучше уж быть свободным, в принципе, гражданским человеком, который имеет право на политическую деятельность, чем идти туда. Буданов, тем не менее, решил, что он сможет в офисе президента убедить Зеленского, что нужно ставить на следующих президентских выборах на Буданова, потому что выбрать Зеленского практически невозможно. Такая иллюзия у него развеялась очень быстро, потому что Зеленский не для того получил абсолютную власть в Украине, по сути, авторитарную систему сконструировал, чтобы помочь кому-то уступить свое место, даже близкому соратнику», – сказал Луценко.

Он объясняет, что для Зеленского важно даже не столько затянуть войну, сколько военное положение, во время которого выборы не проводятся.

Буданов с этим быстро разобрался, «но еще больше его добило», что ему не дают назначать своих людей и никого из своих замов, доставшихся еще от прежнего главы ОП Андрея Ермака, он не имеет права снять и не имеет влияния ни на правительство, ни на местные администрации.