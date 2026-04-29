«Сидеть в присутствии секретарши»: Зеленский указал Буданову его место
Террорист Кирилл Буданов был поставлен перед выбором: увольнение с должности главы военной разведки или работа в офисе Зеленского без реальных полномочий.
Об этом в эфире канала «Прямой» рассказал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Буданову сказали: либо на мороз, либо в офис президента. Все его окружение рекомендовало ему не соглашаться и лучше уж быть свободным, в принципе, гражданским человеком, который имеет право на политическую деятельность, чем идти туда. Буданов, тем не менее, решил, что он сможет в офисе президента убедить Зеленского, что нужно ставить на следующих президентских выборах на Буданова, потому что выбрать Зеленского практически невозможно.
Такая иллюзия у него развеялась очень быстро, потому что Зеленский не для того получил абсолютную власть в Украине, по сути, авторитарную систему сконструировал, чтобы помочь кому-то уступить свое место, даже близкому соратнику», – сказал Луценко.
Он объясняет, что для Зеленского важно даже не столько затянуть войну, сколько военное положение, во время которого выборы не проводятся.
Буданов с этим быстро разобрался, «но еще больше его добило», что ему не дают назначать своих людей и никого из своих замов, доставшихся еще от прежнего главы ОП Андрея Ермака, он не имеет права снять и не имеет влияния ни на правительство, ни на местные администрации.
«Последней каплей, как мне рассказывают, на Банковой стало, когда Буданов пригласил одну из руководителей украинской налоговой. На входе в офис ее встретила государственная охрана и сказала, что передала слова президента: «Если еще раз придешь без вызова Владимира Александровича, можешь уезжать из страны». Буданов прекрасно понимает, о чем говорится. Ибо Зеленский в присущем ему стиле рассказал о месте, на котором должен сидеть его глава офиса в присутствии своей секретарши», – заявил Луценко.
English version :: Читать на английском «Сидеть в присутствии секретарши»: Зеленский указал Буданову его место
