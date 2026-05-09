Спикер парламента Армении: Страница нагорнокарабахского движения закрыта

Максим Столяров.  
09.05.2026 15:31
  (Мск) , Москва
Отдав Нагорный Карабах Баку, Ереван якобы освободил от зависимости и Армению, и Азербайджан

Об этом в интервью DW (в РФ медиа группа признана иноагентом) заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все эти разговоры, политические программы – они составлялись, и виденье было такое, что эта страна, с которой мы стали независимы, эти границы – они не постоянны. Просто сегодня какой-то промежуточный момент, который пройдёт в истории, и у нас будет вариант, и мы вернём земли, которые когда-то сто лет, тысячу лет тому назад принадлежали Армении. И вот в этом поиске страны мы не заметили, как мы чуть было не потеряли реальную Армению, с которой мы в 91-м году стали независимыми», – сказал Симонян.

«Получается, то, что раз Армения не должна заниматься Нагорным Карабахом – это позитивно для Армении?» – уточнил интервьюер.

«Мы не раз об этом объявляли. Это ловушка для независимой Армении, это ловушка, поставленная для того, чтобы Армения никогда не была независимой, и одновременно Азербайджан тоже не был бы независимым, был бы под контролем, был бы рычаг. Страница нагорнокарабахского движения закрыта», – ответил армянский спикер.

