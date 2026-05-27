Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский диктатор Зеленский настроен ещё на несколько лет войны.

Об этом говорится в материале британского журнала «Экономист», одного из главных рупоров антироссийской пропаганды Лондона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В материале утверждается, что ситуация на поле боя в последние месяцы складывается не лучшим образом для России. Однако при этом указывается, что внутри Украины проблемы обостряются.

«Пока что принудительная мобилизация является нормой, зачастую сопровождающейся насилием. Иван, беглец от призыва, был затолкан в фургон после погони по переулкам Киева. Как и примерно 30% новобранцев, он сбежал во время обучения, в его случае — после того, как заплатил взятку в 10 тысяч долларов. Теперь он редко выходит из квартиры и всегда носит с собой баллончик с перцовым спреем. В Одессе и Днепре, где призывные кампании были наиболее жесткими, значительная часть мужчин призывного возраста скрывается», – пишет журнал.

Отмечается, что Зеленский «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления».

«Зеленский не терпит сильных людей, — жалуется британским журналистам высокопоставленный сотрудник украинской разведки. – Он создал вокруг себя культ лояльности».

Автор материала предполагает, что боевые действия продолжаться до тех пор, пока одна из стороны «не сдастся».