Зеленский распорядился готовиться к еще трём годам войны – британский журнал
Украинский диктатор Зеленский настроен ещё на несколько лет войны.
Об этом говорится в материале британского журнала «Экономист», одного из главных рупоров антироссийской пропаганды Лондона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
В материале утверждается, что ситуация на поле боя в последние месяцы складывается не лучшим образом для России. Однако при этом указывается, что внутри Украины проблемы обостряются.
«Пока что принудительная мобилизация является нормой, зачастую сопровождающейся насилием. Иван, беглец от призыва, был затолкан в фургон после погони по переулкам Киева. Как и примерно 30% новобранцев, он сбежал во время обучения, в его случае — после того, как заплатил взятку в 10 тысяч долларов. Теперь он редко выходит из квартиры и всегда носит с собой баллончик с перцовым спреем. В Одессе и Днепре, где призывные кампании были наиболее жесткими, значительная часть мужчин призывного возраста скрывается», – пишет журнал.
Отмечается, что Зеленский «скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления».
«Зеленский не терпит сильных людей, — жалуется британским журналистам высокопоставленный сотрудник украинской разведки. – Он создал вокруг себя культ лояльности».
Автор материала предполагает, что боевые действия продолжаться до тех пор, пока одна из стороны «не сдастся».
«Источники в правительстве говорят, что господин Зеленский отдал приказ о подготовке к еще двум-трем годам войны. Нет убедительных причин, почему Украина не может продолжать воевать так долго. Она выживет, хотя и запятнанная милитаризмом и военной коррупцией», – пишет «Экономист».
English version :: Читать на английском Зеленский распорядился готовиться к еще трём годам войны – британский журнал
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: