Россия готовит роботизированную замену атомным подлодкам – американские СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия возрождает программу запуска баллистических ракет из-под воды.

Об этом сообщает специализирующийся на морской тематике американский журнал The Maritime Executive, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отмечается, что похожие работы еще в 1960-х вела группа инженеров американской компании General Dynamics, где разработали капсулу, которая должна была находиться на морском дне с баллистической ракетой внутри, готовой подняться на поверхность и запуститься при обнаружении сигнала гидролокатора.

Испытание прошло успешно, но американцы так и не перешли к реализации программы проекта, получившего название Orca.



«Концепция Orca казалась забытой, но события на крайнем севере России предполагают её возрождение», – говорится в статье.

Утверждается, что в поле зрения разведслужб НАТО попали передвижения российского подводного строительного судна «Звездочка», одного из четырёх кораблей специального назначения, принадлежащих секретному Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ).

«Звездочка» базируется в закрытом городе Северодвинске, и об её конструкции и возможностях известно немного. Считается, что она приспособлена для работы с глубоководными подводными аппаратами ГУГИ и экспериментальным подводным оружием ВМФ России, таким как широко обсуждаемая атомная торпеда «Посейдон», – продолжает журнал.

Кроме того, предполагается, что «Звездочка» может быть связана с ранее нераскрытой программой подводных баллистических ракет, получившей название «Скиф» — экономически эффективной альтернативой баллистическим ракетным подводным лодкам.

«Размещение и поддержание межконтинентальных баллистических ракет на морском дне, на мой взгляд, имеет два ключевых преимущества. Во-первых, их нейтрализация представляется очень дорогостоящей. Во-вторых, этот метод позволяет сэкономить на подводных лодках и их персонале… Россия могла бы добиться того же эффекта с относительно небольшими усилиями и затратами, для чего ей сейчас необходимы пилотируемые подводные лодки», – опасается Хельге Адрианс, приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

В материале подчеркивается, что это может стать бюджетным решением для России.