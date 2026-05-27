Экономические противоречия Польши и Украины обостряются

Игорь Шкапа.  
27.05.2026 12:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 252
 
Дзен, Польша, Украина, Экономика


Польский бизнес жалуется, что его вытесняют с Украины. Об этом сообщает польское экономическое издание Money.pl, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, на прошлой неделе в попытке решить проблемную ситуацию Киев посетила высокопоставленная польская делегация во главе с министром финансов и экономики Анджеем Доманьским.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Польский бизнес жалуется, что его вытесняют с Украины. Об этом сообщает польское экономическое издание...

Отмечается, что список «сложных вопросов» во взаимоотношениях гораздо длиннее и не может быть завуалирован заявлениями о солидарности и поддержке Украины в борьбе против России».

«Мы фактически наблюдаем ситуации, когда польские компании, желающие инвестировать капитал, вытесняются, что выгодно, например, турецким компаниям», — говорит изданию представитель польского бизнеса.

Ситуацию усугубляет огромная проблема коррупции на Украине.

«Наши собеседники прямо заявляют, что взятки — это своего рода «дополнительный налог», глубоко укоренившийся в сознании граждан на всех уровнях государственного управления», – продолжает Money.pl.

Польские журналисты в неофициальных беседах со своими чиновниками выяснили, что Варшава в настоящее время не заинтересована «в каком-либо косвенном присутствии Киева в ЕС или в ускорении переговоров о вступлении», – поскольку это негативно отразится на польских фермерах.

Издание считает, что первым испытанием эффективности переговоров станет исход дела, связанного с конфликтом польской компании с властями Львова.

«Краковская компания Control Process требует выплаты задолженности по заработной плате в размере до 10 миллионов евро. По мнению польской стороны, продолжающаяся борьба посылает тревожный сигнал другим польским предпринимателям, которые рассматривают возможность вложения своих ресурсов в процесс восстановления Украины», – говорится в статье.

Метки:

English version :: Читать на английском Экономические противоречия Польши и Украины обостряются

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить