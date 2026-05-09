Только румынский: власти Молдовы снова открывают языковой фронт перед выборами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В парламенте Молдовы планируют полностью исключить русский язык из рабочего процесса: проект нового регламента, принятый в первом чтении, оставляет румынский единственным языком дискуссий.

За использование другого языка спикер сможет отключать микрофон. Кроме того, прекратится перевод законопроектов на русский. Зачем нужно резкое ограничение прав русскоязычных депутатов и чем это обернется для многонационального общества – комментируют эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Александр Кориненко, политолог:

– История учит: когда власть атакует язык, а не бедность, страна обречена на раскол. Инициатива PAS – политический и идеологический сигнал, опасный для многонациональной страны, такой как Республика Молдова.

Власть пытается представить это как приведение к евростандартам, но международный опыт говорит о другом. В Бельгии депутаты выступают на французском, нидерландском и немецком языках. В Финляндии – на финском и шведском. В Канаде – на английском и французском. В Швейцарии – на нескольких государственных языках. Даже Европарламент переводит дебаты на десятки языков, потому что демократия – это представительство граждан.

Выступление депутата на языке избирателей – реализация их права на представительство. Отключая микрофон, государство ограничивает не только политика, но и голоса тысяч граждан. Эти меры противоречат Хартии региональных языков и принципам Совета Европы по защите нацменьшинств. Да, государство вправе продвигать официальный язык. Но одно дело – стимулировать его изучение, и совершенно другое – вводить карательные меры в парламенте.

Особенно цинично это выглядит в стране, где сотни тысяч людей используют русский в быту, бизнесе, медиа, образовании. Вместо того, чтобы искать формулу общественного согласия, власть снова сознательно открывает языковой фронт перед выборами.

Такие инициативы не укрепляют государственный язык, а превращают его в инструмент политического давления. Язык, который начинают ассоциировать с наказанием и запретами, неизбежно становится фактором раздражения.

Сегодня отключают микрофон за русский язык. Завтра начнут определять «неправильных» граждан по культурному признаку. Это уже очень опасная дорожка для любой демократии.

Игорь Тулянцев, председатель Общественного совета «За Родину!»

– В XXI веке, когда технологии стирают границы, язык больше не является преградой. Язык – всего лишь инструмент передачи мысли. Ведь гораздо важнее, что ты говоришь, а не на каком языке. Наши власти все еще мыслят категориями далекого прошлого. При таких подходах Молдова рискует остаться на уровне отсталой страны, которой управляют сильно закомплексованные люди. Для общества важно развитие экономики, решение демографических проблем, получение качественных медицинских услуг, образование, но нет – вместо этого все снова сводится к языку. Хочется призвать: уважаемые депутаты, перестаньте заниматься ерундой. Идите работать.

Андрей Сафонов, политолог:

– Единственным рабочим языком парламента Молдовы становится… румынский. Это они так молдавский язык переименовали. Законопроекты не будут переводиться с румынского на русский (как было всегда). Мол, переводчиков не хватает.

Соврали, как обычно. В 1990-2026 годах переводчиков хватало – и для перевода огромной массы документов, и для синхронного перевода на заседаниях в зале. Свидетельствую это, как депутат 1990-1992 годов.

Цель – вытеснить из парламента всех русскоязычных депутатов и русскоязычных молдаван, защищающих национальное равноправие и настроенных против объединения с Румынией. С виду – тупая демонстрация силы, предпринятая в момент обострения отношений Кишинева с ПМР и Гагаузией. Дескать, у нас на всех сил хватит, всех подомнем.

Удивительно, что они всерьез рассуждают о «реинтеграции» Приднестровья. Да кто с вами, нациками, захочет жить в одном государстве, если вы своих же парламентариев гнобите? Кого потянет в вашу языковую резервацию?

И вновь вспоминается старая мудрость: кого Господь хочет наказать, у того он отнимает разум!