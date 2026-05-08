Укро-дипломат: Русские скорее пойдут на страну НАТО, чем на Киев

Странам НАТО никак не избежать военного столкновения с Россией.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Но я считаю, что им Киев намного тяжелее, вот то, что их призывают, давай ещё раз пойдём, чем атаковать какую-то из приграничных стран НАТО. Не обязательно из балтийских стран. Все, которые граничат или с Россией, или через Белоруссию, которая не проконтролирует проход российских войск.

Сейчас, например, там собралась довольно большая группировка в рамках, там, учений, как они всегда делают. Недавно Лукашенко сказал – нам нужно готовиться к войне. То есть накручивает точно так же, как в России. И пока это не так дислоцированно, чтобы перебрасывать войска в сторону Украины, это скорее в сторону Польши на сегодня», – сказал Чалый.