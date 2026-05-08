Со стороны Украины было бы неразумно тратить множество дронов и ракет, чтобы прорвать ПВО Москвы на 9 мая.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украине точно на 9 мая не нужно бить в сторону Москвы, а бить по глубинной России, которая не защищена так, как сегодня защищена Москва, куда стянуты все ПВО, куда под парад подтащили другие виды защиты в виде РЭБа и прочего. …Скорее всего, мы не достигнем такого эффекта. И ключевое – цена эффекта. Если бы можно было бы пробиться до центра Москвы небольшим количеством дронов, то это стоило бы применять. … В нашей ситуации жертвовать большим количеством дронов и ракет для того, чтобы попытаться прорвать ПВО Москвы, не нужно. Как перефразировать, что в любой непонятной ситуации бей по НПЗ, то сейчас я бы модифицировал, что в любой непонятной ситуации бей по Туапсе. Мы видим, что это работает. Конечно же, это не означает, что нужно бить только по Туапсе», – сказал Романенко.