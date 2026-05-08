Укро-политолог: Вместо парада нужно бить по условному Туапсе
Со стороны Украины было бы неразумно тратить множество дронов и ракет, чтобы прорвать ПВО Москвы на 9 мая.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Украине точно на 9 мая не нужно бить в сторону Москвы, а бить по глубинной России, которая не защищена так, как сегодня защищена Москва, куда стянуты все ПВО, куда под парад подтащили другие виды защиты в виде РЭБа и прочего. …Скорее всего, мы не достигнем такого эффекта. И ключевое – цена эффекта. Если бы можно было бы пробиться до центра Москвы небольшим количеством дронов, то это стоило бы применять. …
В нашей ситуации жертвовать большим количеством дронов и ракет для того, чтобы попытаться прорвать ПВО Москвы, не нужно. Как перефразировать, что в любой непонятной ситуации бей по НПЗ, то сейчас я бы модифицировал, что в любой непонятной ситуации бей по Туапсе. Мы видим, что это работает. Конечно же, это не означает, что нужно бить только по Туапсе», – сказал Романенко.
Читайте также: Нужно быть готовыми к ударам по параду с территории Подмосковья – полковник Баранец
English version :: Читать на английском Укро-политолог: Вместо парада нужно бить по условному Туапсе
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: