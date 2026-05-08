Уровень невежества и саморазрушения ЕС за пределами понимания – отставной морпех
Евросоюз продолжает поддержку Киева, несмотря даже на то, что украинские удары по российской энергетике наносят ущерб прежде всего европейским экономикам.
Об этом отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал на канале норвежского политолога Гленна Дизенна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В целом удары украинских дронов не привели и не приведут к сокращению добычи в России. Однако это ускоряет процесс переноса российских мощностей на восток страны, ближе к Азии, а не к Европе. По сути, ключевыми портами для энергоресурсов станут порты в Азии и других регионах. В любом случае Европа, то есть ЕС, так или иначе отрезана от поставок. И я думаю, что это сильно ударит по ним. Потому что это еще больше повышает стоимость нефти на рынке.
Но они всё равно оказывают поддержку, независимо от того, какой ущерб они себе наносят. Уровень невежества и саморазрушения на данном этапе находится за пределами любого понимания.
Независимо от того, какой ущерб они наносят себе, они поддерживают Зеленского. А Зеленский пытается нанести удар по Южному потоку или Турецкому потоку, насосам, поставляющим газ в Юго-Восточную Европу.
Они несколько раз наносили удары по Каспийскому трубопроводному управлению, которое на 50% принадлежит казахстанской нефтяной компании. Это обошлось им примерно в 9 миллиардов долларов упущенной выгоды за последние полгода.
Они увеличивают стоимость своих услуг на рынках, что опять же сильнее всего ударит по Европе. И если им удастся нанести достаточно серьезный ущерб и вывести из строя газопровод Турецкий поток, это будет серьезным ударом по турецкой экономике.
А экономика Юго-Восточной Европы понесет серьезный ущерб. Поставки СПГ из США – это практически единственный оставшийся у них источник газа», – добавил он.
