В Донецке провели автопробег в честь 9 Мая

Сергей Вредников.  
09.05.2026 14:52
  (Мск) , Донецк
День Победы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия


В Донецке состоялся автопробег в честь Дня Великой Победы. Мероприятие организовал актив партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По улицам столицы республики проехали автомобили, украшенные флагами и праздничной атрибутикой.

«Зеленский с Трампом должны понять. На Донбассе звучат гудки автопробега 9 мая. И никакая пропаганда не сделает из нас антигероев. Мы внуки-победители, именно мы. За свою землю мы сотрём любого, кто пришёл к нам сюда стереть нашу память, память наших героических предков», – сказал руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.

Выступая на Митинге, Муратов напомнил, как в 2014 году после вооружённого переворота в Киеве жители Донбасса взяли в руки оружие и не дали переписать историю подвига дедов, а также навязать чуждых героев.

«Мы просто не могли поступить по-другому. И сегодня здесь мы сражаемся за наших дедов, за наш родной русский язык, за свободу, за то, чтобы воспитывать наших детей, наших внуков. И когда сегодня коллективный Запад пытается переписать историю, мы-то знаем, кто истинный победитель в той войне», – подчеркнул глава исполкома.

