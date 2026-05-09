В Донецке провели автопробег в честь 9 Мая
В Донецке состоялся автопробег в честь Дня Великой Победы. Мероприятие организовал актив партии «Единая Россия» в ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По улицам столицы республики проехали автомобили, украшенные флагами и праздничной атрибутикой.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Зеленский с Трампом должны понять. На Донбассе звучат гудки автопробега 9 мая. И никакая пропаганда не сделает из нас антигероев. Мы внуки-победители, именно мы. За свою землю мы сотрём любого, кто пришёл к нам сюда стереть нашу память, память наших героических предков», – сказал руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР Алексей Муратов.
Выступая на Митинге, Муратов напомнил, как в 2014 году после вооружённого переворота в Киеве жители Донбасса взяли в руки оружие и не дали переписать историю подвига дедов, а также навязать чуждых героев.
«Мы просто не могли поступить по-другому. И сегодня здесь мы сражаемся за наших дедов, за наш родной русский язык, за свободу, за то, чтобы воспитывать наших детей, наших внуков. И когда сегодня коллективный Запад пытается переписать историю, мы-то знаем, кто истинный победитель в той войне», – подчеркнул глава исполкома.
English version :: Читать на английском В Донецке провели автопробег в честь 9 Мая
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: