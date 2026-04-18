В Киеве ожидают наплыва сомалийцев после войны и запасаются их флагами

Игорь Шкапа.  
18.04.2026 22:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1528
 
Дзен, Миграция, Украина


Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Придется привлекать иностранцев, придётся привлекать беженцев. Более того, за счастье будет, если они сюда ещё будут ехать на фоне всех тех раздраев, которые у нас есть», – сказал Романенко.

По его словам, после войны украинская экономика начнет разваливаться из-за нехватки рабочих рук, но сейчас поднимается волна возмущения, мол, как мы будем тут жить с мигрантами.

«Ну, вы определитесь тогда. Вам русскоязычные мешают там, радуетесь, что кто-то уехал в Европу и чуть ли платочками не машут чемодан-вокзал, по России или еще чем там ностальгия, как они любят кричать. А тут оказывается с марокканцами… Или нет, марокканцы – это слишком круто, им слишком хорошо в Испании, чтобы сюда ехать, они пол-Испании под себя подмяли. А вот сомалийцы – там вот Пунтленд. У меня флаг, кстати, есть, как раз привезли. Запасаюсь уже, чтобы с общинами работать наперёд», – заявил политолог.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить