В Киеве ожидают наплыва сомалийцев после войны и запасаются их флагами

Украине придется смириться, что после войны ее заселят мигранты из неблагополучных стран.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Придется привлекать иностранцев, придётся привлекать беженцев. Более того, за счастье будет, если они сюда ещё будут ехать на фоне всех тех раздраев, которые у нас есть», – сказал Романенко.

По его словам, после войны украинская экономика начнет разваливаться из-за нехватки рабочих рук, но сейчас поднимается волна возмущения, мол, как мы будем тут жить с мигрантами.