В Киеве ожидают наплыва сомалийцев после войны и запасаются их флагами
Украине придется смириться, что после войны ее заселят мигранты из неблагополучных стран.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Придется привлекать иностранцев, придётся привлекать беженцев. Более того, за счастье будет, если они сюда ещё будут ехать на фоне всех тех раздраев, которые у нас есть», – сказал Романенко.
По его словам, после войны украинская экономика начнет разваливаться из-за нехватки рабочих рук, но сейчас поднимается волна возмущения, мол, как мы будем тут жить с мигрантами.
«Ну, вы определитесь тогда. Вам русскоязычные мешают там, радуетесь, что кто-то уехал в Европу и чуть ли платочками не машут чемодан-вокзал, по России или еще чем там ностальгия, как они любят кричать. А тут оказывается с марокканцами… Или нет, марокканцы – это слишком круто, им слишком хорошо в Испании, чтобы сюда ехать, они пол-Испании под себя подмяли. А вот сомалийцы – там вот Пунтленд. У меня флаг, кстати, есть, как раз привезли. Запасаюсь уже, чтобы с общинами работать наперёд», – заявил политолог.
