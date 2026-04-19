В новой эпохе выживут те, кто не стесняется применять силу – Кедми

Только те государства, которые имеют мощную армию и не стесняются её использовать, будут добиваться больших успехов на международной арене, чем полагающиеся только на дипломатию.

Об этом в эфире «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В мире сейчас происходит явление, на которое многие не обращают внимания: американцы диктуют свою волю там, где они хотят, без проблем. Они как это делают? Дипломатией? Нет. Они делают это военными силами или военной угрозой. Совершенно понимая, что одна из основных частей американской политической, экономической мощи – это американская армия. Они говорят: мы ею будем пользоваться. И они пользуются, не стесняясь. Потом они говорят: а теперь, когда мы применяем армию, приходите, товарищи дипломаты, – и договаривайтесь. Они не строят свое влияние в мире и решение проблем на дипломатии. Они строят на военной мощи», – подчеркнул Кедми.