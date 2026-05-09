В родном городе Иосифа Сталина – грузинском Гори – перед домом-музеем вождя прошёл митинг, а затем и шествие, посвященные 81-ой годовщине Победе советского народа над фашистской Германией.

Участники мероприятий призвали к установлению нормальных отношений с Россией.

Одним из организаторов выступил наш друг и автор издания Темур Пипия, представляющий Социалистическое движение и партию «Солидарность во имя мира».

На праздник приехали представители всех регионов республики, которые под красными флагами Победы и портретами ветеранов приняли участие в митинге, а затем прошлись по всему к Гори к зданию городской администрации.

Все выступающие на митинге и в интервью представителям прессы заявляли о необходимости остановить массовую кампанию антисоветизма и одурманивание молодежи чудовищным искажением советского периода грузинской истории, истории ВОВ и биографии Сталина.

В резолюции митинга подчеркивается опасность, исходящая от прозападных сил внутри страны, которые толкают руководство Грузии на путь открытого конфликта с Россией.

«Благодаря сдержанной внешней политики Грузия не включилась в этот конфликт и заняла прагматичную позицию. Но колоссальное давление со стороны Запада с целью заставить Тбилиси свернуть с политики мира вновь продолжается. Предпринимаются попытки свержения власти неконституционным путем, с целью столкновения с РФ, то есть «украинизации» Грузии», – отмечается в документе.

Митингующие единогласно призвали правительство Грузии продолжить внешнеполитический курс, направленный на укрепление мира и стабильности в регионе. Более того, участники митинга единогласно приняли заявление, где подчеркивается необходимость прямого диалога с Москвой.

«Учитывая вышеописанную обстановку в регионе, а также антироссийский настрой официальной Армении и не самые лучшие времена в отношениях между Москвой и Баку, Грузия стоит перед выбором: или согласиться на ультиматум Запада, или восстановить нормальные отношения с Россией и открыто защитить совместные интересы наших двух стран», – говорится в резолюции

Кроме того, организаторы указали на тяжелое социальное положение населения, что может послужит детонатором дестабилизации обстановки в стране и призвали к изменению социально-экономического курса в пользу большинства населения.

На мероприятие, организованное Социалистическим движением и Единой Коммунистической партией, пришли тысячи горожан, что показывает связь поколений и стремление рядовых граждан Грузии сохранить память о Великой Победе, о вожде всех народов и укрепить дружеские связи с Россией.