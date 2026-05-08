В России началась масштабная реорганизация подразделений беспилотной авиации

Разрозненные подразделения дроноводов в российской армии собираются в специальные батальоны беспилотной авиации.

Об этом отставной американский офицер Станислав Крапивник рассказал на канале норвежского политолога Гленна Дизенна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Во время поездки в зону СВО я увидел реорганизацию российских подразделений беспилотной авиации. В России появились подразделения дронов. Украина в этом плане опередила Россию, и Россия наконец-то догоняет ее. Когда Россия начала использовать фпв-дроны, у них разные задачи –разведка, дроны-камикадзе, дроны для бомбардировки, дроны для доставки припасов и многое другое. Так вот, в каждом батальоне, в каждой роте был свой отряд операторов дронов. То есть они были неорганизованными. Они были частью подразделений любого уровня, в которые входили. Соответственно, разный уровень подготовки, разный уровень оснащения», – сказал Крапивник.