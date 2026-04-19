Война в Иране: кто на самом деле срывает куш – пока мир смотрит новости

Глобалисты из инвестиционных фондов BlackRock, Vanguard и State Street, которые во многом стоят за конфликтом в Иране, преследуют как минимум две цели: экономическую и политическую.

Обе работают на уничтожение суверенитета крупнейших игроков и передел мирового порядка.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР – самого большого в стране регионального отделения.

Экономическая цель: удушение Китая

Китай — главный конкурент Запада. Его экономика зависит от импорта нефти и газа. Ключевые маршруты поставок проходят через Ормузский пролив, который сегодня фактически блокирован. Иран контролирует пролив, США бомбят Иран — в результате танкеры не идут.

Откуда Китай получает нефть? После России крупнейшие поставщики — Ирак и Саудовская Аравия. Далее — Малайзия, которая является транзитным узлом для иранской и венесуэльской нефти. Венесуэла уже под контролем США: там провели госпереворот и взяли под управление нефтяные залежи. Иран под ударом. Ирак и Саудовская Аравия также не могут поставлять нефть в Китай.

Кроме того, Иран ударил по Саудовской Аравии, в результате чего баллистическая ракета прилетела в промышленный центр Эль-Джубайль, где производится 6–8% мировой нефтехимии. Это компоненты для всего — от одежды и автомобильных шин до лекарств и высоких технологий. Саудовская Аравия не может ни добывать нефть, ни производить нефтепродукты, а её нефтехранилища переполнены — вывозить нечем, пролив закрыт.

Таким образом, все основные нефтяные задвижки, на которые ориентировался Китай, последовательно перекрываются. Если этот процесс завершится, у Китая останется всего три поставщика: Россия, Бразилия и США.

Что дальше?

Но следующая цель глобалистов — Бразилия. Там в октябре выборы президента. США уже готовят почву для госпереворота, чтобы привести к власти проамериканского кандидата — скорее всего, освободят из тюрьмы Жаира Болсонару. Если Бразилия ляжет под американское влияние, Китай потеряет ещё одного крупного поставщика энергоресурсов.

Тогда поставщиками нефти в Китай останутся только Россия и США. США уже контролирует свои нефтяные потоки. А значит — после того как Бразилия будет «решена», глобалисты сосредоточатся на России.

Наша страна станет последним барьером на пути к полному энергетическому контролю Китая. Если США сядут на нефтяной кран КНР, они смогут диктовать Пекину любые условия — экономические, политические, военные. А через Китай — и всему остальному миру.

Политическая цель: уничтожение Трампа.

Трамп пришёл к власти под лозунгом борьбы с «глубинным государством» и глобалистами. Он обещал вывести войска, закончить бесконечные войны, вернуть Америке «нормальную» политику. Глобалисты этого не простили.

Война в Иране — это не просто очередной конфликт. Это публичная порка строптивого президента. Трампа заставили сделать то, против чего он сам выступал. Теперь он мечется между объявлениями «победы» и осознанием, что не может завершить войну, пока Иран блокирует пролив. Каждый его ультиматум — шаг по тонкой грани между необходимостью сохранить лицо и пониманием, что его загнали в угол.

Чем дольше Трамп тонет в иранском болоте, тем слабее его позиции. Рейтинги падают, обещание бороться с «глубинным государством» превращается в фарс. Это месть глобалистов. И демонстрация силы: даже президент США — лишь пешка на их доске.

Кто на самом деле срывает куш?

Теперь — о самом главном. О деньгах. Потому что без этого разговор о геополитике превращается в пустую болтовню. Забудьте про партии и флаги. Здесь только доллары и проценты.

ВПК принадлежит «Большой тройке». Возьмём Lockheed Martin — производителя ракет и истребителей F-35. По данным Комиссии по ценным бумагам США (SEC) за третий квартал 2025 года: State Street владеет 14,64% акций Lockheed Martin — это самый крупный пакет стоимостью более $17 миллиардов.

Vanguard владеет 9,12% (ещё более $10 миллиардов).

BlackRock замыкает тройку с долей 7,22% (около $8,4 миллиарда). Совокупно «Большая тройка» контролирует более 30% этого гиганта ВПК. Каждая ракета, запущенная по Ирану, приносит прибыль им.

Теперь Northrop Grumman — производитель стратегических бомбардировщиков B-21 Raider и систем ПВО: Vanguard владеет 9,42% акций, State Street владеет 9,20%, BlackRock владеет 6,85%. Вместе они держат более 25% компании.

Boeing — военные самолёты, вертолёты, ракетные системы: Vanguard владеет 8,9%, BlackRock владеет 6,8%, State Street владеет 4,6%.

Это не просто инвестиции. Это контрольный пакет в индустрии, которая живёт только во время войны.

История с министром обороны: коррупция в действии

Министр обороны США Пит Хегсет — один из главных архитекторов войны против Ирана. За несколько недель до начала боевых действий его личный брокер из Morgan Stanley обратился в BlackRock с запросом на «многомиллионные инвестиции» в оборонный ETF IDEF (тот самый, который вырос на 28% за год до войны). Запрос был официально зафиксирован. BlackRock его не отрицает.

Человек, который толкает мир к войне, пытается заработать на оружии. За несколько недель до того, как ракеты полетели. Случайность? Вряд ли.

Китайские активы: лиса в курятнике.

«Большая тройка» не просто зарабатывает на войне, она создаёт условия, чтобы скупить целые сектора экономики по бросовым ценам. Пока ракеты летят, а Ормузский пролив остановлен, экономика Китая — главного конкурента США — испытывает колоссальное давление. Акции китайских гигантов падают. И кто скупает их обесценившиеся активы? Конечно, те, кто спланировал этот кризис.

Один только BlackRock уже давно проник в самое сердце китайской экономики. У него есть доля в Alibaba Group 5,67% акций. Доля в Tencent Holdings — 2,72% акций. Доля 5,01% в ICBC — крупнейшем банке мира. А также в Meituan 5,87%, Midea Group 5,69% и других лидерах рынка.

Схема цинична. Они провоцируют хаос, ждут падения рынка, покупают активы за бесценок, затем объявляют о «стабилизации» и по желанию продают их втридорога или оставляют себе.

Суперкомпьютер Aladdin: как они просчитывают кризисы.

У BlackRock есть система Aladdin — суперкомпьютер, который просчитывает миллионы сценариев развития событий. В 2008 году именно его использовала Федеральная резервная система США, чтобы разобраться с финансовым кризисом. Тогда BlackRock помогала государству. Теперь она помогает себе.

В 2026 году в Aladdin встроили искусственный интеллект. Теперь он не просто считает — он предсказывает. И предсказания, судя по всему, показывают одно: война выгодна.

Цифры, которые говорят сами за себя

Пока мир переживает из-за цен на бензин, BlackRock отчитывается о рекордных результатах: Чистый приток средств в 2025 году — 698 миллиардов долларов. Активы под управлением — 14 триллионов долларов. Прибыль выросла на 46% за первый квартал 2026 года. Война идёт. Люди гибнут. Города горят. А счета «Большой тройки» растут.

Итог.

Кризис в Иране — не случайность и не «очередная ближневосточная разборка». Это спланированная финансовая операция глобальных элит, цель которой: ударить по экономике Китая, подготовить почву для переворота в Бразилии, изолировать Россию, уничтожить политического оппонента внутри США (Трампа) и заработать на всём этом сотни миллиардов долларов.

Иран — лишь инструмент. Истинные цели — мировое господство и контроль над ресурсами планеты. Оружие, ракеты и кровь — лишь инструменты. Настоящая война ведётся за цифры на счетах BlackRock, Vanguard и State Street.