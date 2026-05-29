О том, почему Варшава и Лондон за спиной у Альянса создают параллельную военную структуру, «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель донецкого регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Пока официальный Брюссель рассуждает о единстве и неделимой безопасности, в Европе тихо, но методично строят «НАТО внутри НАТО». Вы не ослышались. Польская GazetaWyborcza сама окрестила эту конструкцию именно так – и это не журналистский трюк, а точный диагноз.

27 мая в лондонском бункере времён Второй мировой войны премьеры Кир Стармер и Дональд Туск подписали «Северолтский договор». Согласно документу, Россия впервые в подобном двустороннем соглашении названа «наиболее значительной долгосрочной угрозой» евроатлантической безопасности.

Стороны обязались «оказывать друг другу помощь, включая военную, в случае вооружённого нападения» – то есть фактически продублировали пятую статью Вашингтонского договора.

Зачем плодить дубликаты, если есть НАТО? Ответ циничен: поляки хотят получать помощь от Парижа и Лондона ещё до того, как альянс соберётся на голосование. Проще говоря, они не верят в коллективную оборону НАТО. И подстраховываются на случай, если Америка решит, что Европа должна защищать себя сама.

Это – страх перед уходом США. Не случайно 22 мая Трамп объявил об отправке в Польшу дополнительных пяти тысяч военных «в благодарность за победу друга Кароля» (президента Навроцкого).

При этом за две недели до этого Пентагон отменил развёртывание четырёх тысяч военных в Польше и вывел пять тысяч из Германии, вызвав шок у союзников. Один американский конгрессмен назвал это решение «постыдным», а польские чиновники – «застигнутыми врасплох». Следом Трамп развернулся на 180 градусов. Союзники в смятении: никто не понимает, чего ждать от Вашингтона.

На этом фоне Лондон, которому Трамп публично отказал в доверии («не Черчилль»), и Варшава, которую Америка то бросает, то милует, подписывают собственный страховой полис.

Это – ответ на американское давление. Не разрыв, а «тихое строительство параллельных контуров». Пасьянс Варшавы собирается методично. В мае прошлого года в Нанси подписан оборонный договор с Францией. Июнь – очередь Германии. Польша также углубляет сотрудничество со Швецией и Турцией. Британцы получают польский ВПК и восточный фланг. Поляки – британские ракеты средней дальности, передовые БПЛА и совместное производство боеприпасов. Юридически – не НАТО. Политически – почти. И целиком заточенная против нас.