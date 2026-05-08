Запад готовит оккупационную армию для расчленения России, – полковник Сивков

Европа не сможет подготовить армию вторжения, способную воевать с Россией в ее боеготовом варианте – вместо этого идет подготовка оккупационных сил, которые должны будут зайти на территорию РФ под видом миротворцев на плечах пятой колонны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос о том, к чему готовится Европа, к каким действиям в отношении России. Потому что, если говорить с точки зрения превращения в Европы в силу, которая способна будет воевать с полностью боеспособной Россией, такой, какая она есть, это потребует многих-многих лет, это никакой не 30-й год. Это, может, 40-50-й год, то есть очень не скоро всё это будет. Поэтому задают вопрос: на что они рассчитывают? Либо они полные идиоты, либо рассчитывают на что-то другое. А рассчитывают они вот на что. Когда мы говорим о том, что они готовят в России революционный взрыв, с учётом пятой колонны в лице олигархата, с учётом ударов по нашей территории со стороны ВСУ крылатыми ракетами, которые производит Европа, с учётом действий олигархата по преднамеренному подрыву обстановки в нашей стране. Всё вместе это взятое преследует одну цель: взорвать ситуацию в стране, а потом, когда она будет дезорганизована, вот тут должны войти войска НАТО. От них не потребуется сражений с нашей армией. Армия будет дезорганизована, и в этих условиях это будет решать задачу оккупации. То есть это они сейчас готовят не армию вторжения в нашу страну, а они готовят оккупационные войска, которые сюда войдут под, по их мнению, миротворческим знаменем, с санкции ООН, и решать будут «задачи предотвращения попадания ядерного оружия России в неконтролируемые руки». Вот, что они готовят», – заявил Сивков.