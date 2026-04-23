«55 стран против 18»: Залужный дал расклад по украинской войне

В мире сформированы коалиции для мировой войны, которая пока не началась.

Об этом, выступая по видеосвязи перед студентами ряда киевских вузов, заявил посол Украины в Лондоне, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Залужный не смог однозначно ответить на вопрос, можно ли считать нынешние события в мире третьей мировой войной, отметив, что пока нет коалиций стран, которые напрямую воюют друг с другом.

«Украину поддерживает примерно, по моим подсчетами, 55 стран. Поддерживает, но не воюет. И это не приводит к окончанию войны в Украине. Россию поддерживает где-то 18 или 17 стран, но не воюют физически, кроме наемников. Это не считается классическими военными действиями. Коалиции, видимо, теоретически и существуют, чтобы приписать этим коалициям 55 против 17 или 18, как столкновение мировое. Но эти коалиции, к сожалению, на сегодняшний день не объединены идеологически, не объединены материально, частично объединены финансово», – сказал генерал.

Он добавил, что Украине помогают финансово, отметив, что это пока «не сформированные коалиции для мировой войны».