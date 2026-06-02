Охранник Саакашвили рассказал, как арест его шефа помешал открыть второй фронт против России

Игорь Шкапа.  
02.06.2026 19:33
  (Мск) , Киев
Арест в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили, нелегально прибывшего в страну из Украины, сломал планы устроить РФ проблемы на Кавказе.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил грузинский наемник, в прошлом боевик запрещенного в РФ «Азова» Гиорги Купаришвили, представленный как бывший охранник экс-прездиента Грузии Михаила Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он узник России. Я думаю, что без разрешения России его не выпустят. Даже если срок закончится, новый срок впаяют», – сказал грузинский наемник.

Он жалеет, что Саакашвили не удалось вернуться во власть.

«Представляете, какая была бы сумасшедшая поддержка от Грузии сейчас», – рассуждает Купаришвили.

По его словам, реализация этого сценария открыла бы перед Грузией небольшое окно возможностей для возвращения под свой контроль Абхазии и Южной Осетии.

«Это окно повлияло бы и на Молдову, и они могли включиться. Это, думаю, русские хорошо видели и понимали. И как-то правильно провели игру, отстранили или устранили больше этого кандидата. Он представляет опасность не для Грузии, а для России», – уверял наемник.

