Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Представители Совета по албанско-американским отношениям встретились с конгрессвумен греческого происхождения Николь Малиотакис, с которой обсудили укрепление отношений между Грецией и «Республикой Косово».

Албанские лоббисты убедили сенаторшу, что Косово является самой проамериканской «страной» на Балканах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Представители Совета в ходе встречи выразили обеспокоенность по поводу прав и положения албанцев в Северной Македонии, подчеркнув важность постоянного участия США в политике региона.

Как сообщает портал KosovoOnline, конгрессвумен Малиотакис задала несколько вопросов о региональной динамике, в том числе, о том, какие страны являются наиболее активными сторонниками сотрудничества с США.

В ответ ей рассказали, что Косово «остается одним из самых проамерикански настроенных обществ в мире, в то время как Албания и албанские общины в Северной Македонии и Черногории неизменно демонстрируют сильную поддержку Соединенных Штатов и трансатлантического альянса».

Также стороны обсудили «масштабы российского и китайского влияния в регионе» и то, как «Сербия распространяет свое влияние на Западные Балканы».

«Мы обсудили продолжающиеся попытки Сербии оказывать политическое, экономическое, медийное влияние в сфере безопасности на весь регион, включая Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Косово, зачастую способами, которые осложняют евроатлантическую интеграцию и усилия по региональному примирению», – говорится в заявлении Совета.

По итогу встречи Малиотакис было предложено присоединиться к группе албанских лоббистов в Конгрессе США, в том числе, чтобы давить на Грецию, отказывающуюся признавать независимость Косово. Сколько ей предложили денег за это – в заявлении не указывается.