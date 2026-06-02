Трамп планирует яркую демонстрацию переговоров Москвы и Киева, которая ни к чему не приведёт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фоне провала на Ближнем Востоке Трампу нужно показывать дипломатические успехи, поэтому он может направить в Москву дипломатов для создания видимости переговоров.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Трампу сейчас нужно было бы предъявить своим избирателям какой-то результат. Этот хороший ребёнок, Израиль, который получает все американские конфетки, и при этом никакого особого результата на фронтах войны с Ираном мы не увидели. Нужно как-то заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе, и в республиканской. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какое-то красивое полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине он добился какого-то результата. И поэтому он начал делать заявление, не имея реального переговорного процесса. А реальный переговорный процесс, я напомню, остановлен заявлениями и Ушакова, и Рубио, который это через пару дней подтвердил», – отметила она.

«Так откуда взяться этой мирной сделке? То, что Трамп может ездить в Китай погулять с Си по саду и попросить его поучаствовать в судьбе Украины и как-то мирную сделку продвинуть – это одно. Но насколько Китай вообще захочет в это сильно ввязываться в роли посредника – совсем другое», – сказала Федосова.