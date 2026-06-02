«Это большой вопрос»: укро-пропагандист не верит «перелому в пользу ВСУ»
Украина так и не смогла провести на стратегическом уровне изменения, которые могли бы поменять стратегически ситуацию на фронте.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА бригады НГУ «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать недавнее заявление основателя запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Андрея Билецкого, что Киев имеет 6-9 месяцев, чтобы достичь перелома в войне.
Бутусов утверждает, что Украина имела немало возможностей остановить продвижение русских и раньше, но не смогла использовать их.
«Это требовало качественных организационных изменений. Пока они не состоялись. Произойдет ли это за 6, 9, 12 или 15 месяцев? Тоже большой вопрос», – сказал пропагандист.
По его словам, есть якобы перелом в пользу Украины на тактическим, но не на стратегическом уровне.
«Чтобы достичь перелома на стратегическом уровне, нужны стратегические решения. Есть ли у нас для этого возможности? Есть. Будут ли они реализованы? Посмотрим, не знаю, зависит от многих факторов. На стратегическом уровне изменения у нас происходят значительно медленней. И этих изменений у нас недостаточно», – резюмировал укро-боевик.
