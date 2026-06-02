Семьи главных украинских террористов должны стать законными целями для ударов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы уже дошли до такой степени накала, что абстрактные цели ни нас, ни украинскую сторону не пугают. По сути, мы ведём гражданскую войну, потому что украинцы – это те же русские, и они сейчас оказывают нам упорное сопротивление.

И мне кажется, абстрактные удары перестают удовлетворять наше население, потому что мы не видим конкретных итогов. Конечно, мы видим разрушенные здания, бункеры. Но нужны конкретные потери.

Убили наших детей в Старобельске, потом Геническ. Это осознанные атаки. Тем более, что на Старобельск летело три волны дронов, они сознательно управлялись.

И пока мы не увидим конкретные жертвы, определённые фамилии – Зеленский, Сырский, Буданов, Ермак. Эти все террористы и экстремисты. И их семьи. Если они убивают наших детей, то должны гибнуть дети Зеленского и Ермака», – сказал Баранчик.