Удар по Джанкою. Киев сосредоточился на бомбёжках Крыма и отсечении полуострова от Новороссии

Удар по железнодорожной станции в Джанкое показывает, что противник основательно нацелился нарушить логистику с Крымом и сосредоточился не только на подрыве бензовозов.

В украинских пабликах главной целью называют затормозить продвижение российских войск к административным границам областей, вошедших в состав РФ, и радостно сообщают, что за май Украина потеряла всего лишь 14 тыс. км², передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С момента активизации «войны дронов» Джанкой подвергается атаке чуть ли не каждую ночь. В начале мая БПЛА попал в жилой дом, в результате чего погибли пять человек.

Но главной целью ударов противника была и остается железнодорожная станция, через которую ежесуточно проходит более 50 поездов и приблизительно столько же грузовых составов.

Пассажирские составы делают в Джанкое остановку на полчаса для замены локомотива: участок до Тамани не электрифицирован, и до Керчи, и дальше через Крымский мост, поезд тянет тепловоз.

Вероятно, во время стоянки поезд «Симферополь – Санкт-Петербург» подвергся атаке дрона. Есть пострадавшие, но их количество не уточняется. На фоне молчания официальных источников происшествие уже используется как акт устрашения для жителей и гостей Крыма со стороны украинских СМИ. В ход идут предупреждения осужденного в России, беглого главы меджлиса (запрещенной в РФ организации) Рефата Чубарова, что с 26 мая «нашим людям» следует съехать на неделю подальше от военных объектов, по которым будут наноситься ракетные удары.

Тот же Чубаров уверен, что топливный кризис станет кризисом власти в Крыму и посодействует захвату полуострова ВСУ.

Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил крымчанам, что все предыдущие кризисы удалось преодолеть, в том числе, благодаря честной и открытой позиции власти в регионе.

«12 лет я всегда честно выступал в любой сложной ситуации, доводил информацию от начала до конца в прямом эфире. Однако это всё касалось гражданских ЧС. Сложная ситуация, возникающая по другим причинам во время ведения военных действий, когда невозможно обозначить причинно-следственную связь тех или иных событий, маршруты и способы доставки, причины, которые мешают, и так далее. Всё это будет работать на противника. Я прошу вас, уважаемые крымчане, помнить, что мы никогда за 12 лет в сложных ситуациях вас не обманывали и везде действовали прямолинейно», — заявил Аксёнов.

По его словам, ситуация находится на контроле у президента РФ, который дал соответствующие поручения профильным ведомствам. Минтопэнерго Крыма разместит на своём сайте интерактивную карту АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете республики.

Тем временем турпоток на начало лета уже даёт просадку. Причина не только в топливном кризисе: автопутешественники могут заправить полный бак до Крымского моста и провезти по нему с собой в канистрах 100 литров топлива. Холодный май оставил море непрогретым, и повышение температуры до летних показателей ожидается только с 4 июня.

Как следствие, массовые заезды начнутся со второй половины месяца, когда, по прогнозам, заработают новые логистические пути доставки топлива или новые средства борьбы с БПЛА противника.

Как пишет «Рыбарь», в первую очередь речь идёт об отечественной разработке «Ёлка», которую благодаря кинетическому перехвату без боевой части можно использовать для охраны инфраструктурных объектов, обходя часть бюрократических ограничений.

В целом, для защиты критической инфраструктуры нужно выстраивать единую сеть ПВО малого неба, а не набор разрозненных инициатив энтузиастов и отдельных предприятий.