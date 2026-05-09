«А что нам даст ЕС, если нападут? Снимать российскую базу не планируем» – спикер парламента Армении

Вопрос присутствия военной базы в Армении будет пересмотрен только после окончания договора о присутствии.

Об этом в интервью DW (в РФ медиа группа признана иноагентом) заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«[Российская военная база – это надолго?] – это до того, как закончится срок договора, а дальше посмотрим. [Это волнует ЕС] – а почему Армения должна действовать по принципу всё или ничего и портить отношения со странами , с которыми у неё были долгие отношения? Да, есть проблемы, да, мы не разделяем очень много вещей , мы не считаем правильным то, что сейчас происходит в мире, войну в Украине и всё остальное. А что нам могут предложить те же европейские партнёры ?» – сказал Симонян.

Интервьюер возразил, что ЕС сейчас очень увеличивает свою оборонную составляющую.

«А Армения тут при чём? ЕС – это же не военный блок. А что будет, если какая-то X-страна решит напасть на Армению? Что будет делать ЕС? Я не говорю, что российская база будет что-то делать конкретно и что-то конкретно остановит, но, по крайней мере, у меня есть представление, что и где, и как происходит, и что где находится. А что будет делать ЕС?

Я не говорю, что [российская база] ничего делать не будет, я допустил. Хотя, она находится здесь. Но я знаю, что де-факто есть какое-то третье военное представительство здесь. Я не исключаю того, что когда-нибудь, может быть, мы будем этот вопрос поднимать. Но такого вопроса, чтобы снимать российскую базу на данный момент у нас нет», – ответил армянский политик.