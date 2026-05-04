Безумцы в Киеве. Жирный генерал СБУ призвал не бояться ядерного удара России

У России есть ядерное оружие, но Украине не стоит его опасаться.

Об этом в эфире видеоблога террориста и экстремиста Дмитрия Гордона заявил экс-замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий, сославшись на западные СМИ, сказал, что Дональд Трамп во время встречи с британским королем якобы заявил, что российский лидер Владимир Путин «если сделает, что обещает, то уничтожит все человечество», и повторил, что Украина уже проиграла.

«На самом деле пугать чем-то, кроме, ядерного оружия, у России просто не осталось аргументов. Я думаю, это была очередная какая-нибудь такая инициатива, что если вы нас не услышите, нам придется где-то там все-таки применить. И я понимаю Трампа, потому что они в последнее время на фоне войны в Иране говорят на одном языке, что тот там цивилизацию собирается уничтожать, что этот чудит со своими заявлениями», – сказал укро-генерал.

При этом он утверждает, что «американцы хотя бы в состоянии это сделать, и это понимают все», а вот в возможностях России сомневается.