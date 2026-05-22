«Мы не нужны ни США, ни ЕС» – Кулеба обнаружил у украинцев огромный комплекс неполноценности

Вадим Москаленко.  
22.05.2026 17:50
  (Мск) , Киев
Украинцы ещё не поняли, что они не интересны ни США, ни Евросоюзу.

Об этом на канале «Разговор» заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть такая иллюзия, что Украина нужна Америке. И вот, мы тридцать лет живём в этой иллюзии. А Украина не нужна Америке, простите за суровую правду.

И когда в США происходит что-то, что мы считаем антиукраинским, мы в недоумении: «А как это так, что это происходит?». А там всё это хорошо объяснимо.

И в отношении Европы у нас есть такое же клише, что нас не берут в ЕС, потому что не хватает реформ. А нас не принимают, потому что считают нас частью Русского мира. Но они не могут об этом говорить, поэтому выдумали красивый аргумент, что мы не готовы», – сказал Кулеба.

«Украина вообще нужна кому-то в этом мире, кроме себя?», – спросил ведущий.

«А почему этого недостаточно? Нужно менять рамку мышления.

Многовековой ментальной проблемой украинцев было, что нужно к кому-то присоединяться. А эти кто-то потом решают свои проблемы за наш счёт. Это какой-то комплекс неполноценности, который нас преследует. Я вижу это на протяжении всей нашей истории», – рассуждал он.

