«Русские даже не думают останавливаться: напирают и имеют преимущество» – комбат ВСУ

Игорь Шкапа.  
22.05.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 407
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Давление российской армии на фронте не становится слабее – она продолжает наступать.

Об этом в интервью «5 каналу» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Давление российской армии на фронте не становится слабее – она продолжает наступать. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«К сожалению, нет послабления. Более того, я прогнозирую, что будет усиление давления на наше направление, на то направление, где мы обороняем», – сказал укро-комбат.

По его словам, русские осознали, что ВСУ не будут выходить добровольно, а потому вопрос нужно закрывать военным путем.

«Они ясно знают свои преимущества, и они ими пользуются. А именно: их преимущества в количестве артиллерии, боекомплекте, в количестве живой силы, в количестве техники.

Возможно, у нас на некоторых участках небольшое преимущество в дроновой составляющей, а возможно и паритет. Мы работаем от обороны, мы работаем в основном в дефицитах.

Поэтому есть эти обращения, такая война сейчас. Поэтому я понимаю, что должно государство наше всех обеспечить, но тем не менее. Они напирают. Они будут это делать», – прогнозирует Кузик.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Русские даже не думают останавливаться: напирают и имеют преимущество» – комбат ВСУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить