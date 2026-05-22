«Русские даже не думают останавливаться: напирают и имеют преимущество» – комбат ВСУ
Давление российской армии на фронте не становится слабее – она продолжает наступать.
Об этом в интервью «5 каналу» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, нет послабления. Более того, я прогнозирую, что будет усиление давления на наше направление, на то направление, где мы обороняем», – сказал укро-комбат.
По его словам, русские осознали, что ВСУ не будут выходить добровольно, а потому вопрос нужно закрывать военным путем.
«Они ясно знают свои преимущества, и они ими пользуются. А именно: их преимущества в количестве артиллерии, боекомплекте, в количестве живой силы, в количестве техники.
Возможно, у нас на некоторых участках небольшое преимущество в дроновой составляющей, а возможно и паритет. Мы работаем от обороны, мы работаем в основном в дефицитах.
Поэтому есть эти обращения, такая война сейчас. Поэтому я понимаю, что должно государство наше всех обеспечить, но тем не менее. Они напирают. Они будут это делать», – прогнозирует Кузик.
