Лондон активно подключает подконтрольные ему страны к антироссийским действиям по всему миру.

Об этом на канале «Евразия24» заявил преподаватель кафедры политической теории МГИМО политолог Олег Яновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Канада все больше будет становиться более активной, более агрессивной. Она одна из первых, кто выразила готовность инвестировать в тот самый «оборонный банк», инициированный британским военным истеблишментом. Они все больше инвестируют и вкладываются, и спонсируют украинский режим с точки зрения конфликта с нами. И мы видим актуализацию доминионов бывшей Британской империи, то есть подшефных британскому королю стран, активизацию их усилий и обратное объединение в британскую англосферу», – сказал Яновский.