МИД Германии: Накачиваем ВСУ, принуждаем Кремль к прямым переговорам с бандеровцами
Запад должен продолжать накачку ВСУ оружием, чтобы на фоне всё более страдающего от террористических ударов российского населения Кремль приступил к прямым переговорам с нелегитимным бандеровским режимом.
Такой план озвучил на брифинге в Берлине по итогам встречи с турецким коллегой министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Самой большой угрозой европейской безопасности остаётся российская агрессивная война против Украины. Турция неоднократно предлагала себя и здесь в качестве посредника между Украиной и Россией, были также встречи в Стамбуле, и ранее уже была активная роль Турции в переговорах по зерновому соглашению. Мы очень благодарны за это.
Мы приближаемся к концу этой ужасной войны, но только тогда, когда Россия, наконец, вступит в прямой разговор с Украиной. Мы, европейцы, готовы сыграть в этом конструктивную, а также более активную роль.
Мы доступны, но мы нуждаемся в готовности России вести серьёзные переговоры, что прекращение будет также в интересах всё более страдающего от последствий войны российского населения и всё более быстро разрушающейся российской экономики…
Однако мы продолжаем видеть совершенно абсурдные требования, сопровождаемые повторяющимися нападками на Украину. Сразу после окончания трёхдневного перемирия снова произошли нападения, в результате которых погибло много людей. Поэтому остаётся продолжать оказывать давление на Россию, зная, что Украина также имеет передышку благодаря нашей поддержке», – заявил Вадефуль.
Ранее Вадефуль заявлял, что вооружение и финансовая поддержка Украины должны оставаться в приоритете стран «Большой семерки». Члены объединения также должны продолжать давление на Россию, облагая ее санкциями и ограничивая торговлю.
