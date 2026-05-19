МИД Германии: Накачиваем ВСУ, принуждаем Кремль к прямым переговорам с бандеровцами

Анатолий Лапин.  
19.05.2026 11:04
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 132
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад должен продолжать накачку ВСУ оружием, чтобы на фоне всё более страдающего от террористических ударов российского населения Кремль приступил к прямым переговорам с нелегитимным бандеровским режимом.

Такой план озвучил на брифинге в Берлине по итогам встречи с турецким коллегой министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Самой большой угрозой европейской безопасности остаётся российская агрессивная война против Украины. Турция неоднократно предлагала себя и здесь в качестве посредника между Украиной и Россией, были также встречи в Стамбуле, и ранее уже была активная роль Турции в переговорах по зерновому соглашению. Мы очень благодарны за это.

Мы приближаемся к концу этой ужасной войны, но только тогда, когда Россия, наконец, вступит в прямой разговор с Украиной. Мы, европейцы, готовы сыграть в этом конструктивную, а также более активную роль.

Мы доступны, но мы нуждаемся в готовности России вести серьёзные переговоры, что прекращение будет также в интересах всё более страдающего от последствий войны российского населения и всё более быстро разрушающейся российской экономики

Однако мы продолжаем видеть совершенно абсурдные требования, сопровождаемые повторяющимися нападками на Украину. Сразу после окончания трёхдневного перемирия снова произошли нападения, в результате которых погибло много людей. Поэтому остаётся продолжать оказывать давление на Россию, зная, что Украина также имеет передышку благодаря нашей поддержке», – заявил Вадефуль.

Ранее Вадефуль заявлял, что вооружение и финансовая поддержка Украины должны оставаться в приоритете стран «Большой семерки». Члены объединения также должны продолжать давление на Россию, облагая ее санкциями и ограничивая торговлю.

Метки: ,

English version :: Читать на английском МИД Германии: Накачиваем ВСУ, принуждаем Кремль к прямым переговорам с бандеровцами

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить