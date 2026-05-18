Нацист Мосийчук: «Либо Молдова отрежет анклав ПМР – либо влипнет, как Украина»
Владимир Путин издал указ об упрощенном гражданстве для жителей ПМР. Это означает, что противостояние за Приднестровье вспыхнет с новой силой.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Думаю, что борьба за Приднестровье будет сейчас разворачиваться серьёзно. Либо Молдова мирно отрежет этот анклав и пойдёт в Румынию, как они и декларируют, либо может влипнуть в ситуацию, такую, как Украина.
Вопрос, что для Украины, если это будет какой-то анклав, который получит какой-то де-юре статус, это, может, и неплохо. Если это будет развод по согласию и т.д.
Всё равно Россия там разместить военных не сможет в том количестве, в котором они бы сильно угрожали, потому что прямого пути нет. Но такая зона влияния под боком, если оставаться в парадигме Анти-России, то ни к чему хорошему это не приведёт.
Понимаете, финляндизация, финский сценарий – он ещё и предвидит нормализацию отношений», – рассуждал Мосийчук.
Бывший «азовец» имеет в виду «финский сценарий» прекращения войны, при котором Украина лишается территорий и становится нейтральной.
«Нравится, не нравится – от этого уйти будет очень тяжело. Я сам потерял на этой войне массу друзей, даже родных, и я прекрасно понимаю, что это очень тяжело. Но мы не улетим никуда от России, и они от нас никуда не улетят.
И пребывать постоянно веками в противостоянии – если не лечить раны войны, если они будут дальше кровоточить открытыми, то это приведёт к новой войне», – грустно добавил ещё недавно ярый нацист Мосийчук.
