Зе-обслуга: «Мы бьем по мозгу и сердцу российского величия» 

Удары по Москве имеют больше не военный, а информационно-психологичекий смысл.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает кореспондент «ПолитНавигатора».

«Важен не только сугубо военный ответ на российские удары, важно и другое: чтобы в России все больше и больше понимали, что и их война касается непосредственно. На третьем году войны начала меняться ситуация постепенно, когда мы начали все больше применять дипстрайки, дальнобойное оружие, в первую очередь, дальнобойные беспилотники. А сейчас, особенно 26-й год, это уже реальность войны. Все больше и больше российских регионов ощущают, что война приходит к ним», – радуется Фесенко.

Особое внимание он уделил попыткам ударов по Москве.

«Москва не только в символическом, а в реальном смысле – это и мозг, и сердце этого величия, этого огромного монстра под названием Россия. И потому бить туда нужно. Не просто ради того, чтобы получить символическое удовольствие, вот мы бьем по Москве. Нет, здесь нужно бить так, чтобы и почувствовали жители российской столицы и московского региона.

Но одновременно, и это главное, бить по этим нервным узлам, инфраструктурным объектам и военным предприятиям Москвы и Подмосковья. Но эффект есть, в частности, социально и политически-психологический», – уверен Зе-политолог.