«Число ученых катастрофически падает. Это вредительство!» – академик Нигматулин

Из-за издевательски низких зарплат в России скоро не останется профессоров, и некому будет учить новое поколение.

Об этом на канале «RTVI Новости» заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поэтому нужно правильно оценить – а какая должна быть зарплата профессора в литрах бензина? 5 тысяч литров. Это 300 тысяч рублей. А в России профессор получает во многих регионах и 50-60 тысяч.

Знания недооценены. Сколько говорим о том, что нужно в науку вкладывать. А в результате у нас число ученых катастрофически падает. Потом доживем до такого времени, не будет хватать профессоров, чтобы учить студентов. И уже наступает это время.

Сколько можно это вообще-то говоря? Все-таки избиратель, народ должен иногда и, так сказать, кулаком стукнуть и прикрикнуть на своих руководителей: Вы неправильно руководите.

Это не значит, что сейчас давайте смещать бунтом. Ни в коем случае. Народ виноват в этом, что он терпит – ну, и терпи, если вы так хотите. Профессор, терпите. Это же ваш выбор, уважаемая русская интеллигенция.

В результате у нас число ученых на душу населения в три раза меньше, чем в развитых странах», – возмущался Нигматулин.