«Локомотив войны уже запущен»: Европу больше ничто не заставит договариваться с РФ

Максим Столяров.  
18.05.2026 20:26
  (Мск) , Москва
При нынешних темпах боевых действий Европе хватит денег, чтобы финансировать Украину ещё много лет.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европу сейчас ничто не заставит договариваться с Россией. Локомотив войны уже запущен и идёт. Европа перевооружается, модернизирует свою оборонную промышленность.

У неё деньги на войну с Россией есть. Учитывая тот вид боевых действий, который сейчас на фронте, денег и людей у Украины хватит надолго. Потому что линия фронта практически стоит.

США сказали, что они сейчас военную помощь не предоставляют, а активность военных ударов по России возросла. Ведь хватит 0,25% европейского бюджета на войну Украины. У них 17 триллионов совокупного ВВП ЕС, плюс ещё британцы», – отметил Копатько.

«То есть, денег там достаточно. Плюс ещё американцы дают опосредованную помощь в виде тех же Старлинков и развединформации.

Хотя, если будут какие-то подвижки на фронте, это будет уже другой разговор. Мы берём ту ситуацию, которая сейчас – деньги и оружие у европейцев есть. Так, как ведётся война, она будет вестись очень долго. В случае эскалации будут пересматриваться вопросы», – подытожил он.

