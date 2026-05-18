«Локомотив войны уже запущен»: Европу больше ничто не заставит договариваться с РФ

При нынешних темпах боевых действий Европе хватит денег, чтобы финансировать Украину ещё много лет.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европу сейчас ничто не заставит договариваться с Россией. Локомотив войны уже запущен и идёт. Европа перевооружается, модернизирует свою оборонную промышленность.

У неё деньги на войну с Россией есть. Учитывая тот вид боевых действий, который сейчас на фронте, денег и людей у Украины хватит надолго. Потому что линия фронта практически стоит.

США сказали, что они сейчас военную помощь не предоставляют, а активность военных ударов по России возросла. Ведь хватит 0,25% европейского бюджета на войну Украины. У них 17 триллионов совокупного ВВП ЕС, плюс ещё британцы», – отметил Копатько.