«Нам не победить Иран, но Вашингтон не хочет переговоров» – экс-министр обороны США

Максим Столяров.  
18.05.2026 22:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 108
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Иран, Общество, Политика, Россия, США


США не смогут добиться своих целей в Иране военными методами, поэтому единственный выход для них – переговоры.

Об этом на канале «Face the Nation» заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не смогут добиться своих целей в Иране военными методами, поэтому единственный выход для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я думаю, что единственный способ вывести обогащенный уран из Ирана и положить конец его ядерным амбициям – это переговоры. Чтобы добраться до этих тысяч фунтов обогащенного урана, спрятанных под землей. Это масштабная и сложная военная операция.

Поэтому я думаю, что единственный способ добиться успеха – это оказать на Иран давление и принудить его к переговорам. Это единственный путь, который может привести к какому-то результату», – рассуждал Гейтс.

«Я подозреваю, что администрация не согласится ни на какой вариант, если он не будет включать вывоз обогащенного урана из Ирана. Или его разбавление таким образом, чтобы он больше не мог быть использован для создания оружия.

Но дипломатия, похоже, зашла в тупик, как и военная операция, ведь Ормузский пролив по-прежнему под контролем Ирана», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Нам не победить Иран, но Вашингтон не хочет переговоров» – экс-министр обороны США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить