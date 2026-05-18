«Нам не победить Иран, но Вашингтон не хочет переговоров» – экс-министр обороны США

США не смогут добиться своих целей в Иране военными методами, поэтому единственный выход для них – переговоры.

Об этом на канале «Face the Nation» заявил экс-министр обороны США Роберт Гейтс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что единственный способ вывести обогащенный уран из Ирана и положить конец его ядерным амбициям – это переговоры. Чтобы добраться до этих тысяч фунтов обогащенного урана, спрятанных под землей. Это масштабная и сложная военная операция. Поэтому я думаю, что единственный способ добиться успеха – это оказать на Иран давление и принудить его к переговорам. Это единственный путь, который может привести к какому-то результату», – рассуждал Гейтс.