Налогообложение нефтянки приводит к подорожанию всей жизни в России – академик РАН

В России налогами облагается прежде всего энергетика, из-за чего электричество и бензин по паритету покупательной способности в несколько раз дороже, чем в США.

Об этом на канале «RTVI Новости» заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии и профессор Сколковского института науки и технологий Роберт Нигматулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас экономикой, предприятиями, заводами и отраслями руководят люди, которые не имеют никакого профессионального знания, опыта, ничего не имеют. Вот энергетикой, например, кто руководит? Юристы, менеджеры. Ну как, это же сложнейшая отрасль. И они ведь довели до того, что все проектные институты в области энергетики практически ликвидированы. Еще внушают мысль, что у нас самая дешевая электроэнергия. Но она по паритету покупательной способности на 80% дороже, чем в США», – сказал он.