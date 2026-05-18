Генерал ВСУ: Напуганный Зеленский вам врет. Никакой демобилизации не будет

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 19:58
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Глава киевского режима заговорил о больной для ВСУ теме демобилизации, чтобы погасить новый виток коррупционного скандала, в котором замазан и он, и его ближайшее окружение.

Об этом в эфире видеоблога телеведущей канала «Прямой» Алены Курбановой заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второй тур скандала «Миндичгейт» существенно снизил рейтинги власти и подорвал доверие к ней. Они сработали в режиме, как отвлечь внимание общества  от собственных провалов: давайте рассказывать о счастливом далеком, непонятное далекое, но будущее, и люди будут свято верить, поскольку это для них самое болезненное», – описывает логику Зе-режима генерал.

По его словам, вселять людям надежду, что их родные вернутся домой из армии, – «обычная информационная манипуляция».

«Мне очень обидно, что власть делает такие вещи, манипулируя такими очень чувствительными моментами украинским народом. Я абсолютно не верю в демобилизацию», – подчеркнул Кривонос.

