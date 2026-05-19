Украинцы начали судебную тяжбу с техногигантами США за использование чипов в российских ракетах

Американские техногиганты Texas Instruments, Intel и еще две другие фирмы, занимающиеся полупроводниковыми разработками, обратились к федеральному судье в Далласе с просьбой отклонить иски, поданные пятью гражданами Украины, которые утверждают, что микрочипы, процессоры и программируемые устройства, произведенные этими четырьмя компаниями, используются ВС РФ в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает издание The Dallas Morning News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские истцы утверждают, что стали жертвами вследствие использования русскими технологий, произведенных и проданных из США.

«В этих исках суд просят сделать нечто практически беспрецедентное в американском деликтном праве: привлечь американских производителей к ответственности — в соответствии с законодательством штата Техас — за иностранные военные операции, в планировании или проведении которых они не принимали участия», — возражают юристы компаний в ходатайстве.

Адвокаты заявили, что их клиенты «глубоко сочувствуют» жертвам, но подчеркнули, что «возможность для граждан Украины добиться справедливости в связи с российскими военными авиаударами не предоставляется ни в судах США, ни в соответствии с техасским деликтным правом».

«Вопреки законам штата Техас, истцы недопустимо пытаются привлечь ответчиков к ответственности за неспособность защитить других от преступных действий третьих лиц», — говорится в ходатайстве об отклонении иска.

В ответ адвокаты пяти украинцев заявляют, что их иски ничем не отличаются от десятков предыдущих, и судебное разбирательство должно продолжаться до суда.

Ожидается, что рассмотрение дела пройдет во вторник, а «зал суда будет полон известных адвокатов».