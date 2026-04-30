Царёв: Украина уговорила США дать ей воевать ещё
В ходе последней встречи с представителями США в Майями украинская сторона изложила два аргумента, почему не стоит спешить подписывать мир с Россией.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Первый аргумент Киева – линия фронта двигается не так быстро, как хотелось бы России. Кроме того, они пригрозили расширить дроновую килл-зону, что еще более замедлить продвижение ВС РФ.
Кроме того, представители Украины считают, что в России сложная экономическая ситуация, а продолжающиеся удары по российской нефтянке в итоге приведут к социальным потрясениям.
«Они говорили о том, что фронт стоит, у нас есть оружие и денег на два года войны. Я аргументировал, что действительно, у них это есть. На год войны у нх сейчас есть золотовалютные резервы 56 миллиардов долларов, плюс ряд программ, которые были запущены ранее», – сказал Царев.
Он приплюсовал к этому разблокированный 90-миллиардный кредит, что в сумеет дает возможность воевать еще пару лет.
«Они сказали о том, что мы не нуждаемся в американском оружии, в американской поддержке, у нас и так все есть, и мы спокойно будем воевать год. Идет успешная мобилизация. Мы знаем, как она идет, но, тем не менее, она идет. И исходя из этого, из этих факторов, они предложили Соединенным Штатам не торопиться с договоренностями с Россией, потому что в течение года двух переговорная позиция России может очень сильно смягчиться», – заявил политик.
English version :: Читать на английском Царёв: Украина уговорила США дать ей воевать ещё
