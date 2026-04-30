Царёв: Украина уговорила США дать ей воевать ещё

В ходе последней встречи с представителями США в Майями украинская сторона изложила два аргумента, почему не стоит спешить подписывать мир с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первый аргумент Киева – линия фронта двигается не так быстро, как хотелось бы России. Кроме того, они пригрозили расширить дроновую килл-зону, что еще более замедлить продвижение ВС РФ.

Кроме того, представители Украины считают, что в России сложная экономическая ситуация, а продолжающиеся удары по российской нефтянке в итоге приведут к социальным потрясениям.

«Они говорили о том, что фронт стоит, у нас есть оружие и денег на два года войны. Я аргументировал, что действительно, у них это есть. На год войны у нх сейчас есть золотовалютные резервы 56 миллиардов долларов, плюс ряд программ, которые были запущены ранее», – сказал Царев.

Он приплюсовал к этому разблокированный 90-миллиардный кредит, что в сумеет дает возможность воевать еще пару лет.