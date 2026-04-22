Для окончательного освобождения ЛНР придётся занять часть Харьковской области

Максим Столяров.  
22.04.2026 15:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1019
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы обезопасить пограничные территории ЛНР от рейдов ВСУ, армии России придётся занять приграничные районы Харьковской области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обезопасить пограничные территории ЛНР от рейдов ВСУ, армии России придётся занять приграничные районы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы Луганскую Народную Республику освободили, вы слышали наверняка об этом», – попросил прокомментировать ведущий.

«Если брать основные города, освободили давно. А все эти периодические заявления об освобождении заключаются в том, что там есть у границы с Харьковской областью небольшой участок, в районе развалин поселка Грековка.

Противник там периодически через границу лазает в ближайшие посадки. Ну и, соответственно, там контроль «плавающий», – сказал Рожин.

«Так-то фактически, давно освобождена, но вот из-за того, что там не заняты территории Харьковской области… Чтобы уже туда никто не заходил, надо идти дальше на запад и занимать там 5-10 километров в глубину Харьковской области, чтобы уже даже никто туда не ходил.

Но это не самая принципиальная вещь, потому что, по сути, основные города освобождены еще были в 23-24 годах», – подытожил выступающий.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Для окончательного освобождения ЛНР придётся занять часть Харьковской области

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить