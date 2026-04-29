Дуда хвалит Зеленского за уступки по Волынской резне – дойдёт и до компенсаций с реституциями

Вадим Москаленко.  
29.04.2026 13:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 45
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Экс-президент Польши Анджей Дуда похвалил диктатора Зеленского за уступки Варшаве – выданные разрешения на проведение раскопок в местах убийства польского населения бандеровцами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я очень благодарен украинской власти за то, что она дает согласие на поиски и эксгумационные работы. Что самое важное, мы много раз говорили об этом с президентом Владимиром Зеленским. Чтобы были найдены останки жертв, чтобы возникли могилы, кладбища, чтобы люди имели куда приехать и помолиться за своих близких. Это сегодня очень важно для поляков… Во многих польских семьях эта боль памяти о жертвах Волынской трагедии, геноцида на Волыни, продолжается», – сказал Дуда в интервью «Радио НВ» – киевскому рупору «соросят».

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина до сих пор разрешает эксгумацию жертв Волынской резни лишь в ограниченном числе мест – очевидно, чтобы занизить число погибших.

Для Варшавы вопрос эксгумации – принципиальный, поскольку от рук бандеровцев погибли десятки тысяч поляков. Большинство тел так и не были преданы земле по христианскому обряду — людей сбрасывали в ямы, которые до сих пор не вскрыты.

Экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин указывал: впоследствии поляки рассчитывают требовать от Украины компенсации, причем, возможно, не только финансовые.

А политолог Сергей Белашко предупреждал и о требованиях реституции.

«То есть, возвращение незаконно отнятой собственности у тех поляков, которые были убиты в ходе Волынской резни, тех поляков, которые были депортированы в ходе операции «Висла». Речь может идти о многомиллиардных суммах. Или о возвращении земель наследникам, о возвращении недвижимости наследникам, о компенсации за национализированные активы».

Метки: , , , ,

English version :: Читать на английском Дуда хвалит Зеленского за уступки по Волынской резне – дойдёт и до компенсаций с реституциями

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить