ЕС на всех парах мчится к новой мировой войне – Медведев

Максим Столяров.  
30.04.2026 14:35
  (Мск) , Москва
Евросоюз проводит такую же активную милитаризацию, как и перед Первой и Второй мировыми войнами.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз проводит такую же активную милитаризацию, как и перед Первой и Второй мировыми войнами....

«Что происходило в 30-е годы в Европе – шла активная милитаризация. Прежде всего Германии, германского фашизма, но к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники.

Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? «Война с Россией неизбежна». Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день: «русские обязательно на нас нападут».

Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет.

Но, тем не менее, этот маховик крутится. Выпускается огромное количество оружия и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят, что им нужно быть готовым к отражению агрессии. «Война неизбежна», – сказал Медведев.

«Понятно, куда это ведёт. Если каждый день говорить, что «война неизбежна», то она начнется. Поводов и причин может быть предостаточно. Поэтому задача политиков сегодняшнего дня всё-таки охолонуть, успокоиться и постараться выйти на конструктивный разговор.

До кого-то в Европе это доходит. Американцы, кстати, это слышат гораздо лучше. Именно потому, что американцы более прагматичны, нежели европейцы. А Европа, вот, она такая, как есть сегодня.

Поэтому, к сожалению, ни с чем другим, кроме как с кануном Первой мировой войны, с 1914 годом, и преддверием Второй мировой войны, то есть 1939 годом, я нынешнюю ситуацию сравнить не могу», – добавил он.

