ЕС на всех парах мчится к новой мировой войне – Медведев

Евросоюз проводит такую же активную милитаризацию, как и перед Первой и Второй мировыми войнами.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что происходило в 30-е годы в Европе – шла активная милитаризация. Прежде всего Германии, германского фашизма, но к войне готовились и в других местах. Милитаризация экономики, выпуск огромного количества техники. Сейчас происходит то же самое. Что говорят европейцы? «Война с Россией неизбежна». Я не знаю, откуда они это взяли, но это мантра. Это говорится каждый день: «русские обязательно на нас нападут». Ни в одном из выступлений российских политических деятелей, ни в одном из заявлений, ни в одном из документов, которые принимала Россия, не говорится о необходимости каких-либо конфликтов с Европой. Да, мы вынуждены проводить СВО, но причины всем известны. Что же касается Европы, у нас никаких агрессивных замыслов нет. Но, тем не менее, этот маховик крутится. Выпускается огромное количество оружия и практически все лидеры Европы, в том числе крупнейших стран, говорят, что им нужно быть готовым к отражению агрессии. «Война неизбежна», – сказал Медведев.