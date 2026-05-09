Говорили по-английски, чтобы Зеленскому было приятно – спикер парламента Армении

Максим Столяров.  
09.05.2026 14:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2246
 
Армения, Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Прибывшего на европейский саммит в Ереван киевского диктатора Владимира Зеленского специально оградили от русской речи.

Об этом в интервью DW (в РФ медиа группа признана иноагентом) заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибывшего на европейский саммит в Ереван киевского диктатора Владимира Зеленского специально оградили от русской речи....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вы встречали Зеленского, на английском говорили? Когда Пашинян говорил с Зеленским по-английски, это вызвало бурю негодования в Москве», – отметил интервьюер.

«А зря. Потому что это ничего не определяет. А почему я был должен в аэропорту разговаривать с ним на русском языке? Зная, что его страна воюет с Россией, каждый день умирают дети, люди, мужчины, женщины, я должен был заставлять его разговаривать на русском языке?

Я же знаю, что ему неприятно. Почему я должен ставить в неловкое положение и ждать, пока он попросит меня разговаривать на английском? Зачем ставить такой вопрос?»  – ответил Симонян.

English version :: Читать на английском Говорили по-английски, чтобы Зеленскому было приятно – спикер парламента Армении

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить