«Иди и умри»: в ВСУ нашли способ не выполнять безумные приказы командования

Игорь Шкапа.  
13.05.2026 20:42
  (Мск) , Киев
Более опытные ВСУшники зачастую хитро саботируют приказы командования, чтобы не погибнуть.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный, представленный как Александр «Хаос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему необоснованных потерь и неоправданных штурмов.

«Какая необходимость? Необходимость отчитаться вверх. У нас есть такая логика, что если у тебя есть средства, люди, и тебе спускают задачу, ты говоришь: «Мы не можем ее выполнить». Это ты предатель, капитулянт, пессимист и так далее. Ты саботируешь приказ.

А если тебе спускают нереальный приказ, ты посылаешь людей. Все люди у тебя погибают, ты сделал все, что мог. Вот ты молодец, ты выполнил приказ, ты постарался, но, может, солдаты не такие попались или какие-то не добавили снаряды. Ну, не вышло, бывает», – говорит ВСУшник.

По его словам, менее опытные солдаты идут в такого рода штурмы.

«Солдаты, более опытные, это тоже не совсем правильная позиция, но частые случаи, когда люди не доходят до позиций три-пять километров, сидят где-то в подвале и докладывают: «Мы сидим на позициях, у нас все хорошо, спокойно». И по картам все отлично, по докладам мы все держим, мы защищаемся. Ситуация трудная, контролируемая, все молодцы, всем медали.

А по факту смежники могут считать по картам, что здесь стоит наша позиция, а там никто не стоит, а там дыра уже на три километра назад.

И если русские туда проходят по этой дыре, происходит огромная проблема для тех людей, которые добросовестно выполняли свои приказы. Они попадают в окружение, они попадают в плен или гибнут. И это даже не столько вина этих вот недобросовестных солдат, потому что когда тебе нарезают вариант или лги, или умри, трудно осудить человека, что он выбирает первое», – резюмировал «Хаос».

