«Иди и умри»: в ВСУ нашли способ не выполнять безумные приказы командования

Более опытные ВСУшники зачастую хитро саботируют приказы командования, чтобы не погибнуть.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный, представленный как Александр «Хаос», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему необоснованных потерь и неоправданных штурмов.

«Какая необходимость? Необходимость отчитаться вверх. У нас есть такая логика, что если у тебя есть средства, люди, и тебе спускают задачу, ты говоришь: «Мы не можем ее выполнить». Это ты предатель, капитулянт, пессимист и так далее. Ты саботируешь приказ. А если тебе спускают нереальный приказ, ты посылаешь людей. Все люди у тебя погибают, ты сделал все, что мог. Вот ты молодец, ты выполнил приказ, ты постарался, но, может, солдаты не такие попались или какие-то не добавили снаряды. Ну, не вышло, бывает», – говорит ВСУшник.

По его словам, менее опытные солдаты идут в такого рода штурмы.