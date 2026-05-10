«Им говорили, но не слушают»: нужно менять руководство экономического блока РФ – академик
Экономическая политика в России приводит к сокращению производства и уменьшению налоговой базы.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Малый и средний бизнес во всех более развитых странах, это 40-50% ВВП. Фундамент экономики. А у нас – 12-15% ВВП. Да еще вот норовят, дай-ка мы с них сдерем, залатаем какие-то дыры свои экономические. Это тоже характеризует все эти финансовые органы.
В октябре только в Думе приняли бюджет – уже к концу февраля начали готовить секвестр. А ты куда раньше смотрел, что такое поменялось?
Вот это еще один признак, что нам нужно совершенствовать кадровое обеспечение экономического блока. То есть просто плохо посчитали», – заметил Нигматулин.
«Если у вас застой в экономике, или экономика падает – уменьшайте налоговые ставки. Это правило такое есть, так говорит экономическая теория.
Потому что, если вы уменьшаете налоговую ставку, облегчаете бизнес, он начинает расти. И вы компенсируете уменьшение ставки за счет расширения налоговой базы.
Вы увеличиваете налоговую ставку – это не значит, что вы увеличите налоговое поступление. Наоборот, люди будут хитрить, уходить или бросать этот бизнес. Это же правило такое. Но люди, которые вот это всё придумывают, они всё это не знают, к сожалению.
Поэтому за минувший год закрылось почти миллион предпринимателей. Что, стало лучше от этого? Ведь это означает падение производства. И ведь говорили, но не слушают. Надо осознать это, тогда вылезем», – добавил академик.
