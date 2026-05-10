«Им говорили, но не слушают»: нужно менять руководство экономического блока РФ – академик

Экономическая политика в России приводит к сокращению производства и уменьшению налоговой базы.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Малый и средний бизнес во всех более развитых странах, это 40-50% ВВП. Фундамент экономики. А у нас – 12-15% ВВП. Да еще вот норовят, дай-ка мы с них сдерем, залатаем какие-то дыры свои экономические. Это тоже характеризует все эти финансовые органы.

В октябре только в Думе приняли бюджет – уже к концу февраля начали готовить секвестр. А ты куда раньше смотрел, что такое поменялось?

Вот это еще один признак, что нам нужно совершенствовать кадровое обеспечение экономического блока. То есть просто плохо посчитали», – заметил Нигматулин.