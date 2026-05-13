Как молодёжь глумилась над доской террористу Дудаеву во Львове

Михаил Рябов.  
13.05.2026 21:49
  (Мск) , Львов
В Сети появились ролики, снятые молодыми людьми, которые на днях сорвали в центре Львова мемориальную доску главарю ичкерийских сепаратистов Джохару Дудаеву.

Украинские СМИ сообщали об этом ЧП, однако умолчали некоторые обидные для бандеровцев подробности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как оказалось, с утра чиновники мэрии Львова обнаружили не просто отсутствие таблички – на стене было оставлено изображение мужского полового органа и соответствующая нецензурная матерная надпись из трёх букв.

Глумливое граффити было тут же приказано затереть коммунальщикам – и только после этого место разрешили фотографировать «неполживым» укро-СМИ.

Как сообщалось, СБУ и полиция обнаружили похитителей доски с портретом Дудаева по камерам слежения. Задержанными оказались 18-летние молодые люди из исторической Новороссии – Николаевской области. Против них было возбуждено дело о краже.

