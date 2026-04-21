В Евросоюзе растут реваншистские настроения, которые чреваты большой войной.

Об этом в интервью немецкому предпринимателю Александру фон Бисмарку заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас идет попытка реванша провалившихся западных, в первую очередь, европейских элит. Они провалились по всем направлениям – социальным, экономическим, внешнеполитическим.

Когда-то великая Европа превратилась в бог знает что. Они пытаются раздувать огонь войны, при том, что эта война, которую они готовят, их сожжет. Всех. Не только людей, которые все это произносят из Берлина или из Брюсселя, а всех. И они, тем не менее, готовятся к войне. Это же страшно.

Конечно, мы готовы к серьёзному разговору с европейцами, но с пониманием, что, к сожалению, нашим немецким, даже друзьям, такой разговор запрещен.

Мы готовы говорить с разумными людьми и надеемся, что несмотря на эту страшную, дикую пропаганду, которая укрепляет в России боевой дух. Потому что когда мы читаем вашу прессу, это настолько сумасшедшая клевета, что она просто заставляет нас собраться.

Но я боюсь, что эта сумасшедшая клевета отравляет умы и людей. Когда геббельсовская пропаганда льется со всех сторон, то она рано или поздно внедряется», – сказал Караганов.